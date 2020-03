Grønlandsbanken er gået i corona-træning

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 11. marts 2020 - 11:28

Grønlandsbanken er i gang med en lang række tiltag, der skal sikre, at banken kan fungere, hvis – eller når – coronasmitten er kommet til Grønland.

- Ud over forebyggende tiltag så har vi i den seneste tid sikret os, at samfundsvigtige bankfunktioner kan køre, uanset hvad der sker. Vi er i gang med test og øvelser, så vi er sikre på, at det tekniske og praktiske set-up fungerer. Vi har sikret os, at 20 arbejdspladser, der har fokus på forskellige, men vigtige funktioner, kan håndteres eksempelvis hjemmefra, så en karantæneramt medarbejder fortsat vil kunne løse en opgave for os, oplyser administrationsdirektør og leder af bankens beredskabsgruppe Carsten Th. Pedersen til Sermitsiaq.AG.

To skridt foran

Han fortæller, at banken ca. hver anden dag holder beredskabsmøder udelukkende med fokus på, hvordan banken kan være de nødvendige to til tre skridt foran coronasmitte-udviklingen.

- Der er mange elementer, vi har fokus på. Har vi eksempelvis få medarbejdere, der sidder med et særligt bankspeciale, kan det være nødvendigt at sikre at de kan arbejde fra forskellige lokationer og eksempelvis hjemmefra, så vi ikke lige pludselig står med tre smittede, forklarer Carsten Th. Pedersen, der formoder, at en lang række andre virksomheder i Grønland er i gang med samme øvelse.

Flere initiativer på vej

- Det handler om, at vi kan drifte vores bank uafhængigt af, hvor mange der er karantæneramt eller smittet, fastslår Carsten Th. Pedersen, der pointerer, at man langt fra er færdig med at tage nye initiativer over for de ansatte.

- Vi er i gang med at se på, hvordan rådgivningen kan foregå, når smitten er i landet. Vi kigger på rejser og i det hele taget er der mange tiltag vi forbereder, selvom vi jo nok ikke får brug for det hele. Vi vil gerne være godt forberedt, siger administrationsdirektøren og henviser til, at banken i eftermiddag holder endnu et beredskabsmøde, hvor de forskellige tiltag drøftes og besluttes.