Grønlandsbanken har aldrig før tjent så mange penge

En høj udlånsvækst og store kursgevinster ligger bag det historiske resultat i Grønlandsbanken. I 2018 landede banken på et overskud, der var 10 millioner kroner lavere. Det fremgår af årsregnskabet for 2019, som Grønlandsbanken netop har offentliggjort.

Selv om banken har formået at tjene flere penge vil man ikke sende gevinsten videre til sine aktionærer. Banken vil uændret udlodde 30 kroner i udbytte per aktie.

- Vi har formået at øge vores samlede udlån og garantier med kr. 488 mio. til 5,2 mia. Det er den højeste vækst i udlån og garantier vi har set de seneste 10 år. Det er højkonjunkturen og særligt de mange boligbyggerier i Nuuk, men også investeringer i turismeudvikling begynder at kunne ses, siger bankdirektør Martin Kviesgaard i en pressemeddelelse.

Glæde

- Vi er selvfølgelig utroligt glade for, at så mange loyale kunder har lagt deres forretninger hos os. Det har givet travlhed hos vores medarbejdere og så er det dejligt at se, at der bliver skabt nye muligheder for vores kunder. Det er også positivt, at der er udvikling i flere byer så det ikke kun er i Nuuk og Sisimiut, siger bankdirektøren.

Lus i skindpelsen er den negative rente i Nationalbanken, som trækker basisdriften ned. Desuden er omkostningerne øget, fordi compliance-omkostningerne er steget sammenholdt med en planlagt strategi om at øge medarbejderstaben.

- Vi har investeret i IT og i flere medarbejdere, så vi nu er 130 medarbejdere. 98% af vores stillinger er besat gennem året og med en gennemsnits-anciennitet på over 9 år, så synes jeg, vi står ret stærkt med en attraktiv arbejdsplads og mulighed for at udvikle banken de kommende år, lyder det optimistisk fra Martin Kviesgaard.

Forventer ikke ny rekord

Bankens forventning til 2020 er et resultat før skat på 120 til 140 millioner kroner, og det er bankens forventning, at den stærke økonomiske udvikling i Grønland vil fortsætte i 2020 på et højt niveau, hvilket skyldes lufthavnsbyggerier. Dog kan fiskeriets udvikling lokalt koste penge, lyder det advarende.