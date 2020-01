Var Grønlands vikinger selv skyld i, at de forsvandt?

Frederik Guy Hoff Sonne / Videnskab.dk Mandag, 13. januar 2020 - 08:37

I 1721 gik den danske præst Hans Egede i land i Grønland med et håb om at finde vikingerne.

Vikingerne måtte han spejde længe efter - de var pist væk.

De grønlandske vikinger, der også kaldes nordboerne, var et nordisk folk, der levede i det sydvestlige Grønland fra år 985 - hvis sagaerne taler sandt.

I dag ved vi, at nordboerne forsvandt i sidste halvdel af 1400-tallet. Men det er endnu en gåde, hvorfor de forsvandt.

Nu har et norsk-britisk forskerhold præsenteret et studie, der kan fungere som endnu en brik i dette puslespil. Det skriver Videnskab.dk.

Nordboerne, konkluderer forskerne, gjorde livet surt for sig selv og forsvandt, fordi de drev rovdrift på hvalrosserne i Arktis.

Fangsten blev mindre

Det er alment kendt, at nordboerne i 1200-tallet fik hård konkurrence på elfenbensmarkedet, da europæerne i stor stil begyndte at importere elfenben fra de afrikanske elefanter.

I sidste ende kan den øgede konkurrence have fået færre skandinaviske købmænd til at besvære sig med at sejle til Grønland.

Dermed er nordboerne til sidst blev helt isolerede, deres økonomi er faldet sammen, og de har været tvunget til at forsvinde.

I det nye studie underbygges denne hypotese - men med et twist.

Gennem DNA-analyser af 67 hvalros-kranier fra handel med Europa kan forskerne nemlig se en interessant udvikling.

Gradvis, indtil nordboerne forsvandt i 1400-tallet, blev hvalrosfangsten præget af mindre og mindre hvalrosser, der blev fanget i nordlige yderområder, længere væk fra nordboernes bosteder.

Det tyder på en mere og mere desperat jagt, der til sidst har ført til en decideret rovdrift, konkluderer blandt andre professor James Barett fra Cambridge University, der er førsteforfatter til det nye studie.

Dansk forsker: »Hvalrostænder var afgørende«

Jette Arneborg, der forsker i arktisk arkæologi og nordboernes historie på Nationalmuseet, er bekendt med James Barretts arbejde med nordboernes hvalrosfangst.

- Vi (Nationalmuseet, red.) har faktisk bidraget med prøver til deres undersøgelse, og jeg synes, at deres arbejde er fantastisk spændende, siger hun til Videnskab.dk.

- Der er ingen tvivl om, at handlen med hvalrostænder har været afgørende for nordboerne. De levede i en kultur, hvor de havde brug for jern til at fremstille redskaber, så de kunne overleve. Den eneste måde, de kunne få fingrene i jern, var gennem handel med Europa, forklarer Jette Arneborg.

Hun anerkender derfor også handlen med hvalrostænder som en del af forklaringen på, at vikingerne forsvandt fra Grønland, men påpeger samtidig, at den hypotese langt fra kan stå alene.

Hun fremhæver klimaet og en stigende isolation som to af de mere overordnede forklaringer.

I midten af 1200-tallet kom der er gigantisk vulkanudbrud omkring Java i Indonesien. Den sendte så meget aske op i atmosfæren, at hele Jordens klima blev hårdere, og det har Grønland sandsynligvis også lidt under.

Det koldere og mere ustadige vejr har gjort det mindre attraktivt at handle med Grønland, hvilket har ført til en større isolation, fortæller Jette Arneborg til Videnskab.dk.

