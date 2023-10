Grønlands turisterhverv er rejst til Island for at promovere landet internationalt

Merete Lindstrøm Mandag, 16. oktober 2023 - 10:45

Vestnorden turisme-messen er arrangeret af NATA - North Atlantic Tourism Association og er den vestnordiske turismesammenslutnings flagskib. I år er Island vært for messen, hvor turistoperatører fra hele verden mødes for at udforske nye samarbejdsmuligheder og skabe forbindelser i turistbranchen.

Som en del af det officielle Vestnorden-program har Visit Greenland og Air Greenland stået i spidsen for en pre-tour i Grønland i ugen op til rejsemessen. Formålet med denne rejse var at give nøje udvalgte rejsearrangører, rejseagenter og journalister en førstehåndsoplevelse af grønlandske destinationer og lokale turistoperatører, så de bedre kan forstå og promovere Grønland over for deres kunder.

Deltagerne på turen er blevet udvalgt, så deres målgruppe matcher de lokale turistoperatører og deres produkter. Pre-touren i år er gået til Aasiaat, Qeqertarsuaq og Ilulissat og flere rejse arrangører, regionale turistorganisationer og erhvervet er blevet involveret undervejs.

Grønlandsk aften

De nominerede til Geenland Turism Awards i år er: Østgrønland

Arctic Dream APS ,East Greenland



Sydgrønland

Amazing Tours Greenland



Hovedstadsregionen

Qooqqut Nuan



Nordgrønland

Unique Tours



Disko

Mikami Hostel Sisimiut

Sisimiut Boat Safari

Mandag aften inviterer Visit Greenland deltagere med for Grønland til et arrangement, hvor de seks regionale turistorganisationer i Grønland præsentere de mange muligheder landet kan byde på til turister. Desuden vil Air Greenland, Icelandair og Kalaallit Airports dele deres planer for beflyvning til Grønland og forventningerne til, hvordan man kan komme til Grønland nu og i fremtiden.

- Vi oplever, at der er stor interesse for at indgå samarbejder med de grønlandske operatører. Derfor skal denne aften bidrage til at give både eksisterende og potentielle internationale samarbejdspartnere mulighed for at lære Grønland bedre at kende, udtaler Anne Nivíka Grødem, direktør i Visit Greenland.

Hun understreger, at arrangementet vil styrke mulighederne for at udvikle værdifulde forretningsforbindelser og bygge bro mellem internationale agenter og lokale operatører.

Hæder for bæredygtigt erhverv

Under arrangementet vil vinderen af Greenland Tourism Award 2023 blive annonceret, som en hyldest til en turistoperatør, der har gjort en særlig indsats inden for bæredygtighed i turismebranchen i Grønland. Sidste år var det Tobias Ignatiussen and Line Kristiansen fra Sermilik Adventures i Tasiilaq, der fik prisen.