Nina Jul Larsen Torsdag, 25. marts 2021 - 15:05

Kulturhuset Taseralik i Sisimiut vil fremme frihed til frivillighed og sammenhold og gøre noget i forhold til programmet ”Aalasa”. Derfor opfordrer de folk til at komme og være med til at bygge Grønlands største snemand.

Fredag den 26. marts vil man allerede fra kl 10. vil arrangementet begynde. Snemanden vil blive bygget videre på i weekenden, hvor der søndag den 28. marts vil være påklædning af snemanden som en afslutning på projektet.

”Jerusalema Dance”

Der søndag være åbningstale kl 13.00, sammen med forskellige Inuit games på søen.

Kl 15.00 sluttes hele projektet af med ”Jerusalema Dance” der for tiden går hele verden rundt for at mindes Covid-19 nedlukningen. Alle i Sisimiut er velkomne til at komme og være med til at bygge Grønlands største snemand.

Tag gerne en skovl og andet snebrugbart med, meddeler Kulturhuset Taseralik i en pressemeddelelse.

Se eksempel på ”Jerusalema Dance”