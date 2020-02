Grønlands største natklub er lukket

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. februar 2020 - 15:00

Manhattan Nightclub i Nuuk nåede at eksisterer i knap 14 år, før ejerne valgte at dreje nøglen om og gå nye veje

- Der har været en del natklubber i Nuuk, og det har i alle tilfælde været Juhl Tang, der har haft ideerne og visionerne til at skabe dem. Men ligeså begejstrede, man kan være for en trend, ligeså vigtigt er det at følge med tiden og udviklingen, forklarer bestyrelsesformand Helge Tang fra Heca Nuuk A/S, der ejer de forskellige barer og restaurationer ved Godthaab Bryghus, hvor natklubben indtil i lørdags hørte til.

Det viser sig, at lokalerne fremadrettet skal huse dagligvarer.

Pisiffik har tidligere meddelt, at man har købt retail-delen af Arctic Group, hvorunder Super 1-butikken i hjertet af Nuuk Centrum hører til. Overtagelsen er for nylig blevet godkendt af de grønlandske konkurrencemyndigheder, og det er i den forbindelse, at Pisiffik har indgået en lejeaftale Heca A/S om at overtage natklubbens lokaler, så butiksarealet kan blive langt større.

Helge Tang henviser i en pressemeddelelse til, at de fest- og danseglade kan benytte Godthaab Bryghus, Daddy’s og Pub Takuss, hvor der vil være musik og underholdning.