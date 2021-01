Grønlands Statistik sætter energi på dagsordenen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. december 2020 - 14:02

Et vigtigt redskab i forbindelse med de politiske og økonomiske prioriteringer på energi- og klimaområdet genopstår i regi af Grønlands Statistik.

I forbindelse med indgåelsen af Finansloven for 2021 blev det besluttet at yde en ekstrabevilling til det grønlandske statistikkontor, der ud over energi- og klimastatistikker skal i gang med at måle effekten af FN’s 17 verdensmål, så man ved om man er på rette vej mod større bæredygtighed. Ekstrabevillingen fortoner sig imidlertid i en besparelse, der samtidig blev pålagt statistikkontoret.

Grønland Statistik styrkes

Helt overordnet er det blevet besluttet at styrke Grønlands Statistik ved at flytte bevillinger fra diverse hovedkonti, som i dag allerede køber ydelser fra Grønlands Statistik og over til statistikkontoret. Fordelen med den manøvre er at styrke Grønlands Statistik, og sikre kvaliteten af de data, som skal leveres.

- Jo flere opgaver, jo større mulighed har vi for at skabe et miljø, hvor vi kan tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer. På den måde sikrer vi, at kvaliteten af vore data også er i orden. Så det er absolut glædeligt, at vi igen skal i gang med at levere energi-statistikker, siger statistikchef Anders Blaabjerg, Grønlands Statistik, til Sermitsiaq.AG.

I Finansloven for 2021 har Selvstyret afsat knap 12 millioner kroner til Grønlands Statistik, der ressortmæssigt hører under Finansdepartementet. Det forventede antal medarbejdere i 2021 er 17, hvoraf to er chefer. Der er således ydet en ekstrabevilling på 609.000 kroner i 2021 og 812.000 kroner fra 2022 i forbindelse med den nye energistatistik-opgave.

Vigtige tal

Energistatistikken synliggør det samlede energiforbrug herunder forholdet mellem olieforbruget og vedvarende energikilder, hovedsageligt vandkraft.

Den politiske og økonomiske styring bliver understøttet af synlige tal for forbruget af elektricitet og fjernvarme. Tallene indgår ligeledes i forbindelse med evalueringer og udvikling af målsætning og virkemidler i forbindelse med renoverings- og anlægsplaner.

Det bliver også nævnt, at energistatistikken er et centralt element i den generelle information til borgerne, når der skal laves energibesparende tiltag i såvel private hjem som i det offentlige og private erhvervsliv.