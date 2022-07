Grønlands Selvstyre har frikøbt vandkraftdata fra amerikansk selskab

Anders Rytoft Onsdag, 20. juli 2022 - 17:58

Historisk data er blevet offentliggjort.

Det er endnu et skridt på vejen siden 10. maj, hvor Kalistat Lund, Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, meddelte, at Grønlands største uudnyttede vandkraftpotentialer Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua konkurrenceudsættes.

Kalistat Lund glæder sig over, at dataen nu er tilgængelig for interesserede investorer, som ønsker at deltage i udbudsprocessen om Grønlands største vandkraftpotentialer.

- Vi skal udvikle Grønland på en bæredygtig og grøn måde og samtidig bidrage til den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringerne.

Hans udtalelse kommer efter, at Grønlands Selvstyre har frikøbt vandkraftdataen fra det amerikanske selskab Alcoa.

Selskabet har tidligere undersøgt områderne i forbindelse med forundersøgelser af vandkraftværk til produktion af grøn elektricitet til forsyning af en aluminiumssmelter.

Grøn strøm

Offentliggørelse af de store datamængder vil være med til at øge interessen hos potentielle investorer og dermed tiltrække flere til at byde på at udnytte de store ressourcer. Det oplyser departementet.

Selvstyret opfordrer investorer til at udarbejde projektforslag og byde på de to vandkraftpotentialer i en åben og gennemsigtig proces.

Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua er tidligere vurderet til at kunne levere minimum 800 megawatt grøn strøm, men kapaciteten forventes at være endnu større som følge af klimaforandringerne.