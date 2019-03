Grønlands Rejsebureau mister stor ordre

Bent Højgaard Sørensen Mandag, 25. marts 2019 - 13:09

Cirka 22.000 kroner per medarbejder eller sammenlagt 7,4 millioner kroner for, at 336 personer kan komme på en uges ferie i det eksotiske Grønland. Det er prisen, det store kinesiske firma, Xingye International betaler en række grønlandske og ét dansk turistfirma for at sende firmaets medarbejdere, ledere og forretningsforbindelser på en uges såkaldt belønningsferie i Grønland.

Sådan skrev vi i Sermitsiaq i midten af oktober 2018 om de mange turister, fordelt i godt en håndfuld grupper, der var ventet til Grønland i oktober, november og december.

I dag er situationen en helt anden. Den store kinesiske ordre på pakkerejsen, der skulle leveres af en gruppe grønlandsk-danske turistoperatører, der bestod af Grønlands Rejsebureau og samarbejdspartnerne Air Greenland, Hotel Arctic i Ilulissat, Hotel Kangerlussuaq, rederiet Arctic Umiaq Line, Albatros og World of Greenland, er tabt på gulvet.

Udskudt

Turen blev i første omgang udskudt til foråret 2019.

- Som det ser ud lige nu, er det ikke noget, der materialiserer sig. Jeg tror, det løber ud i sandet. Det er lidt træls, siger Peter Bastrup, direktør for Grønlands Rejsebureau, der havde skaffet ordren i hus.

I efteråret var direktøren af gode grunde glad for at have fået den store ordre i hus.

Men hvad er baggrunden for, at de knapt 340 kinesiske turister bliver væk?

- Det kan jeg ikke sige. Vi ærgrer os selvfølgelig over, at ordren er løbet ud i sandet, siger direktør Peter Bastrup fra Grønlands Rejsebureau.

Læs mere...

Artiklen stammer fra avisen Sermitsiaq, hvor du og kan læse følgende artikler:

Generationsskifte i Inuplan

Grønlandske folketingsmedlemmer under lup

Erik Jensen: Partii Naleraq må selv stå til ansvar for sine skrækscenarier

Få adgang til avisen herunder: