Grønlands Råd for Menneskerettigheder har ansat sekretariatsleder

redaktionen Tirsdag, 04. juni 2019 - 17:21

- Jeg har et stort engagement til at udvikle og udarbejde det, som jeg virkelig tror på. Jeg er motiveret til at gøre en forskel i forhold til menneskerettigheder og at bruge de erfaringer som jeg har fra FN.

Det siger Vivi Vold, der 1. maj blev ansat som sekretariatsleder i Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder blev oprettet i 2013. Rådet har til opgave at fremme og beskytte menneskerettigheder samt medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder. I 2019 skal nye rådsmedlemmer udpeges, rådet vil hen på sommeren indbyde til informationsmøde herom.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder arbejder sammen med det Danske Institut for Menneske Rettigheder (IMR) og samarbejder med Naalakkersuisut, kommuner, offentlige institutioner og andre civilsamfundsorganisationer, for at skabe mest mulig fokus på menneskerettigheder i Grønland.