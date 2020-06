Grønlands Politiforening får ny formand

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. juni 2020 - 10:29

Bjørn Bjerregaard afløser Jesper Fleischer som formand for Grønlands Politiforening. Det bekræfter han overfor Sermitsiaq.AG.

Det sker efter, at den nu tidligere formand Jesper Fleischer har valgt at lægge uniformen på hylden og søge nye udfordringer udenfor politiet.

Jesper Fleischer har gennem sin formandsperiode været spydspids i foreningens kamp for at opnå løn og arbejdsvilkår, der er på niveau med kollegerne i Danmark.

Og det bliver også den nye formands vigtigste opgave, fortæller han:

- Vi skal have samme forhold som vores danske og færøske kollegaer. Her tænker jeg både på løn og arbejdstidsreglement.

Vigtigt for rekruttering

For nyligt afsatte justitsministeren og Folketinget 10,8 millioner kroner over fire år, til at give betjente i Grønland et lønløft. Den aftale er dog ikke god nok ifølge den nye formand:

- Den her aftale er en form for lappeløsning. Den gør ikke, at vi får samme timelån og tillæg og så videre, siger han.

- Jeg mener, det har en stor betydning i forhold til fastholdelse og rekruttering af hjemmehørende politibetjente og generel rekruttering til politiet i Grønland, siger Bjørn Bjerregaard.

Bjørn Bjerregaard er politikommissær i Nuuk, hvor han er leder af efterforskning. Han begyndte på politiskolen i 1998 og har været ansat i politiet siden.

- Jeg har gennem årene blandt andet været et halvt år i Ilulissat, halvandet år i Qaanaaq og ellers arbejdet de fleste steder i Grønland i kortere perioder, siger Bjørn Bjerregaard, der er født og opvokset i Qeqertarsuaq.

Ekstraordinær generalforsamling

Bjørn Bjerregaard blev valgt som formand på en ekstraordinær generalforsamling den 19. maj:

- Jeg har siddet som lederrepræsentant i foreningen siden årsskiftet. Da både formand og næstformand har valgt at søge nye udfordringer, afholdt vi ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg stillede op som formand, fortæller han.