Grønlands Politi opgiver sag: Fiskeriselskab slipper helt for straf

Redaktionen Lørdag, 21. oktober 2023 - 15:44

Arctic Prime Fisheries risikerer nu ikke længere en tiltale for overfiskeri. Sigtelsen mod selskabet for overfiskeri af torsk og rødfisk er opgivet, erkender Grønlands Politi.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Arctic Prime Fisheries slipper dermed helt for et kriminalretligt efterspil og en mulig straf efter trawleren Ilivileqs overfiskeri ved Østgrønland i begyndelsen af 2021.

Politiet lægger sig fladt ned, og erkender, at der formentlig er begået en fejl i forbindelse af sagen.

- Det er stærkt beklageligt, at Grønlands Politi ikke på et tidligere tidspunkt har afbrudt forældelsesfristen i sagen, så vi havde undgået den situation, vi står i nu, hvor et eventuelt kriminalretligt ansvar er forældet. Dette skyldes formentlig, at det har været Grønlands Politis fejlagtige opfattelse, at den sigtelse, der blev rejst mod fiskerivirksomheden i februar 2022, var tilstrækkeligt grundlag for at afbryde forældelsesfristen. Grønlands Politi har på baggrund af sagen taget initiativer til at undgå, at en lignende situation kan ske igen.

