Grønlands økonomi: Væksten bremser op

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. januar 2024 - 09:35

Økonomisk Råd har fremlagt en ny konjunkturanalyse, hvor man skønner, at den økonomiske vækst i 2024 vil blive mere afdæmpet end forudset i september 2023 og lande på cirka 0,5 procent mod et niveau i de to foregående år på cirka 2 procent.

Der er fortsat gang i lufthavns- og boligbyggerier i såvel Nuuk som Ilulissat, men investeringsniveauet vil herefter gradvist falde over de kommende år, påpeger Økonomisk Råd, som desuden noterer sig, at rejekvoten er blevet reduceret med 7.500 tons i 2024, hvilket vil resultere i, at fiskerierhvervet vil bidrage til en opbremsning i væksten i år.

Løftet pegefinger

Økonomisk Råd noterer, at den stærke udvikling på arbejdsmarkedet fortsætter, ”og de kommende år vil fortsat være karakteriseret ved høj beskæftigelse og udfordringer ved at rekruttere arbejdskraft”.

I den forbindelse løfter rådet en advarende pegefinger og understreger, at de afgørende økonomiske udfordringer i de kommende år er ”en stram økonomisk politik og løsning af arbejdskraftsproblemet”.

Den gode nyhed fra Økonomisk Råd er, at inflationen i forhold til analysen i september sidste år vurderes til at blive lavere.

- Inflationen for hele perioden 2023-2024 kan blive cirka syv procent, hvilket er to procentpoint lavere end vurderet i september 2023, skriver Økonomisk Råd i sin rapport og bygger det på tre forhold: