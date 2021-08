Grønlands næstbedste ven

Redaktionen Søndag, 08. august 2021 - 10:00

Den amerikanske kongres har afsat yderligere 10,4 millioner dollars svarende til 65 millioner kroner til projekter og programmer, der skal styrke samarbejdet med Grønland, skriver avisen Sermitsiaq.

Den økonomiske håndsrækning fra USA kommer i forlængelse af sidste års bevilling på 12,1 millioner dollars – omkring 75 millioner kroner – der blandt andet er gået til projekter med fokus på uddannelse, råstof- og energiområdet samt udvikling af turisterhvervet. Endnu er der ikke meldt noget konkret ud om, hvad de nye midler skal gå til, men lektor ved Dansk Institut for Internationale Studier, Ulrik Pram Gad vurderer, at der formentlig er tale om flere midler til de samme områder.

USA har givet udtryk for, at de gerne vil bidrage til at øge den geologiske kortlægning af mineraler, bæredygtig erhvervsudvikling herunder turisme samt uddannelse og sprogundervisning i engelsk.

Amerikanske interesser

Ifølge Ulrik Pram Gad er der som udgangspunkt ikke nogle bindinger for Grønland forbundet med bevillingen fra USA. Men det kan selvfølgelig ende med at koste tid og lokale ressourcer, hvis udviklingsarbejde for eksempel indenfor turisme eller uddannelse skal trækkes i en ny, amerikansk retning.

