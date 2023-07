Grønlands mesterskaberne i Qajaq i gang i Ilulissat

Jensine Berthelsen Onsdag, 12. juli 2023 - 11:51

Det er helt sikkert også en ekstraordinær oplevelse for lokale borgere og turister i Ilulissat, nu hvor der er højsæson, både hvad angår ferie og hvad angår GM i Qajaq.

Der deltager omkring 137 i mesterskaberne. Det er børn helt ned til 4-års alderen og seniorer fra 50 år og opefter der deltager. Deltagerne kommer fra hele Grønland.

Isbjergene har ikke givet udfordringer

Formanden for Qaannat Kattuffiat, Johanne Tobiassen fortæller, at selvom enkelte deltagere ikke er nået frem eller har måttet melde afbud, så er der gang i konkurrencerne.

Hun fortæller også, at det er meget spændende hver gang GM i Qajaq afholdes i Ilulissat på grund af de mange isbjerge:

- Indtil videre har isbjergene ikke skabt forhindringer og vi krydser fingre for at de frem til slutningen af mesterskaberne kan holde sig væk fra banerne, men det er naturen, der bestemmer, og vi må indordne os forholdene. Der er skønt og vejret er med os, fortæller Johanne Tobiassen.

Opfordrer til større frivillighed

Selvom Peqatigiiffik Qajaq har sørget for alle faciliteterne omkring afviklingen af mesterskaberne og de bedste rammer, ønsker formanden dog at der melder sig flere til som frivillige:

- Det er altid skønt at få god opbakning fra lokale borgere, det oplever vi også. Men set i forhold til at mesterskaberne afvikles i isfyldt område, er det ønskeligt at flere borgere, især borgere med både tilmelder sig som frivillige og sørger for at sikkerheden er i orden.

- Eksempelvis var der flere deltagere, der kæntrede under kortdistance kaproningen i går. De har det heldigvis godt og har ikke lidt skade, men i sådanne tilfælde er det altid godt med tilstrækkelige frivillige, der er parat til at håndtere situationer, før de bliver kritiske, siger Johanne Tobiassen til Sermitsiaq.AG

Følgende kategorier vil deltagerne dyste om at vinde: Kort distancekaproning, individuelle vendinger, tov konkurrencer, konkurrencer med fangstredskaber, kaproning med overbæring, lang distance kaproning samt hold kaproning.