GIF vælger ny formand fredag

Jensine Berthelsen Onsdag, 18. oktober 2023 - 16:45

Vil den vikarierende formand efter Nuka Kleemanns afgang som formand, Bolethe Stenskov satse på at blive den næste valgte formand for GIF? Og får hun i så fald konkurrenter til formandsposten?

Disse spørgsmål vil vil helt sikkert blive besvaret fredag, når Grønlands Idrætsforbund holder repræsentantskabsmøde samt formandsvalg.

Men forinden har forbundet rigeligt at se til, for forud for formandsvalget, skal forbundets medlemmer og bestyrelse evaluerer målsætningerne, der blev besluttet i 2019 med målene for 2023, hvor der har været fokus på:

Fysisk aktivitet for børn og unge

Styrkelse af frivillighedskulturen

Aktivitetsfremmende faciliteter

Øget og mere varieret aktivitetsudvikling

Det var ligeledes målet at hele landet skulle samles om Aalasa 2030.

Det videre arbejde frem mod 2030

Kommunikationschef i Grønlands Idrætsforbund, Ella Grødem oplyser overfor Sermitsiaq.AG at GIF har valgt at sætte særligt fokus på tre indsatsområder under konferencen.

Medlemmernes forbund (sportsorganisationer under GIF)

Bevægelse i skolen

Idrætsfaciliteter

- Sammen vil vi drøfte, hvordan vi skal udvikle disse områder og vil have fokus på at føre det "fra tanke til handling", siger Ella Grødem.

Grønlands Idrætsforbund, der i år fejrer 70 år, har p.t. ni specialforbund under sig (fodbold, bordtennis, Arctic sport, Taekwondo, skiforbundet, Qajaq, wolleyball, håndbold og badminton).