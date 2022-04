Grønlands Idrætsforbund tager afstand fra racisme

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 04. april 2022 - 15:50

Racistiske tilråb kan ikke accepteres af Grønlands Boldspil Union og Grønlands Idrætsforbund. Grønlands Idrætsforbund tager stærkt afstand fra racisme, og understreger at forbundet arbejder for at skabe rammer for inkluderende fællesskaber, hvor folk har lyst til at dyrke idræt.

- Det er et vigtigt fokusområde i Grønlands Idrætsforbund at kigge på rammerne for det gode foreningsliv – helt konkret, hvordan vi kan få skabt den hjertevarme, som gør at vi alle kan føle os som en del af et stærkt fællesskab i idrætten – og uden at blive ekskluderet grundet vores forskelligheder, siger GIFs bestyrelsesformand Nuka Kleemann.

De gode værdier er vigtige

Det var en spiller fra S-68 som flere gange i løbet af en kamp som råbte racistisk ting mod KAK Campus’s træner. Klubben har efterfølgende sagt undskyld for optrinnet.

GIF mener, at de individuelle sportslige præstationer ikke bør vægtes så højt, men at der skal være klare forventninger til at udøverne, trænere og foreninger favner menneskelige forskelligheder og ikke institutionelt udøver eller udtrykker ekskluderende adfærd.

- De gode værdier skal plantes helt fra barnsben. Det er en af grundene til at vi har indgået et samarbejde med UNICEF, Paarisa og Center for Folkesundhed om indsatsen Ataatsimoorluta Aalasa, som har fokus på at skabe det gode børnemiljø i idrætten, hvor der sættes pris på forskelligheder og hvor der arbejdes på at fremme positive, inkluderende og trygge fællesskaber, siger Grønlands Idrætsforbunds formand, Nuka Kleemann.

Det gode foreningsliv

For at sikre at racistiske tilråb eller adfærd ikke kommer på banen under sportslige arrangementer, så vil Grønlands Idrætsforbund lave et kompetenceudviklingsprogram til efteråret. Her vil man sætte fokus på det gode foreningsliv og hvordan man som forening kan arbejde for at forstørre og forstærke fællesskaberne i idrætsforeningen.

- Det glæder os at KAK vil arbejde for en mere inkluderende fodboldverden og vi bakker naturligvis op om dette budskab, Vi ved at idrætten har de helt ideelle rammer for at mødes i øjenhøjde på trods af forskelligheder, lige meget hvad de måtte være – almindelig medmenneskelighed er en del af vores visionsarbejde og indgår i alt vi gør. Og vi har en klar forhåbning om, at forældre og voksne agerer forbilledligt overfor børn og unge, tilføjer Generalsekretær for GIF Jonas Jensen.