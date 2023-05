Grønlands Forskningsråd uddeler bevillinger for 1,2 millioner kroner

Anders Rytoft Mandag, 22. maj 2023 - 08:50

Otte forskningsprojekter belønnes af Grønlands Forskningsråd med bevillinger for i alt 1,2 millioner kroner.

Det oplyser rådet i en pressemeddelelse.

Pengene går til vidt forskellige projekter, der omhandler alt lige fra betydningen af forskelligt farvede polartorsk og styrke-baserede tilgange til selvmordsforebyggelse, til hvordan afstrømning af næringsstoffer og kulstof fra land til fjord kan hjælpe os til at forudsige klimaforandringernes påvirkning af marine økosystemer.

- De gode forskningsprojekter gør os klogere på vores samfund og ruster os til fremtiden, siger Josephine Nymand, der er formand for Grønlands Forskningsråd.

Hun tilføjer:

- Derfor er det en helt særlig anledning, når vi offentliggør årets Forskningsfremme-bevillinger, fordi vi her ser så mange forskningsinitiativer, der kan være med til at sikre grønlandsk forsknings bidrag til at indfri og løse de potentialer og udfordringer, vi som samfund står overfor.

Nedbryde silotænkningen

Grønlands Forskningsråd gør ifølge formanden et stort arbejde for at sikre, at den forskning, der udføres i landet, udspringer fra lokale ønsker og forskningsprioriteter.

- Derfor stiller rådet store krav til projekter om samfundsansvar, etik, kompetenceopbygning - og ikke mindst lokalt samarbejde og tilstedeværelse.

- Det er også med stor tilfredshed, at vi i år uddeler tre relativt større bevillinger på godt

250.000 kroner hver til projekter, som udføres på tværs af og i samarbejde mellem flere

forskellige institutioner og partnere.

Formanden er overbevist om, at Grønlands Forskningsråd kan være med til at fremme tværfagligheden, nedbryde silotænkning og sikre større synergieffekter ved at stille krav til projektansøgninger om tværinstitutionelt samarbejde.

Du kan læse om alle projekterne HER.