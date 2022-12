Grønlands Forskningsråd vil have mere borgernær forskning

Merete Lindstrøm Mandag, 19. december 2022 - 16:52

Grønlands Forskningsråd har tildelt fem forskningsprojekter sammenlagt en halv million kroner. Rådet håber med midlerne at fremme udvikling af nye initiativer indenfor borgernær, anvendelsesorienteret og uafhængig forskning ved at støtte op om fem projekter som vil teste og udvikle nye forsknings- og innovationsidéer

- Det er vigtigt at skabe gode rammer for de gode idéer og nye forsknings- og innovationsinitiativer. Vi ser, at der foregår mange spændende samarbejder mellem forskere, institutioner og borgere, som har identificeret et behov i samfundet, de ønsker at finde en fælles løsning på. Det kan vi med stor glæde støtte op om, udtaler formand for Grønlands Forskningsråd Josephine Nymand.

Et af projekterne skal arbejde med at udvikle online sorgterapi

Det er Studenterrådgivningen ved Selvstyrets Center for National Vejledning som skal igangsætte et nyt pilotstudie til udvikling af et online sorgterapeutisk interventionsprogram tilgængeligt for studerende i Grønland.

Tager udgangspunkt i unges oplevelser

Pilotstudiet skal, med udgangspunkt i erfaringer og anbefalinger fra deltagende studerende i et online sorggruppeforløb, udvikle en ny sorgspecifik psykologisk intervention sammen med brugerne: de studerende.

Forskningsgruppen refererer til rapporten Qamani, udgivet af MIO i september i år, som peger på, at unge har brug for at tale om deres sorg og f.eks. bærer på skyld og skam i forbindelse med familie eller venners selvmord. Flere af de unge fortæller, at de, på grund af sorgen over deres pårørendes død, selv har haft selvmordstanker.

Forskningsrådet understreger, at pilotprojektet er Studenterrådgivningens initiativ og på nuværende tidspunkt ikke er en del af Selvstyrets selvmordsforebyggelsesindsats.

Oversigt over bevilgede projekter: