Grønlands Forskningsråd indgår samarbejde udenlandsk fond

Anders Rytoft Søndag, 30. april 2023 - 14:38

Fjeldene, sneen og gletsjerne.

Den store natur er en del af både Grønland og Schweiz DNA.

Det er i særdeleshed på grund af de ting, at Grønlands Forskningsråd og den schweiziske forskningsfond Swiss Polar Institute har underskrevet en samarbejdsaftale, ifølge Peter Olsen, naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke.

Han og Tinguely Mattli, H.E. Ambassadør for Schweiz Florence, var med til at markere aftalen 20. april.

Undgå tab af menneskeliv

Den er med til at formalisere samarbejdet mellem de grønlandske og schweiziske forskningsmiljøer, som det seneste års tid har udformet sig særligt omkring håndtering af naturfarer. Det oplyser Grønlands Forskningsråd:

- Dels gennem udviklingen af den første systematiske overvågning af et ustabilt fjeld i Grønland, det såkaldte Karrat 3-fjeldparti i Karrat Fjorden, og udviklingen af en lokal lavinevarslingstjeneste i Sisimiut.

Peter Olsen udtaler:

- I Grønland mærker vi effekterne af klimaforandringer hurtigere og mere drastisk end de fleste andre steder. Vi har set ekstreme hændelser som jordskredet, der udløst en ødelæggende tsunami i Karrat Fjorden, isen som bliver stadigt mere utilregnelig, og jøkkelløb som tømmes i vilde ferskvandsudbrud. Videnskab og forskning kan være med til at afbøde risici, så vi undgår ekstreme sager, katastrofer og tab af menneskeliv.

Politisk og økonomisk

Grønlands Forskningsråd samarbejde med Swiss Polar Institute skal være med til at understøtte flere fælles forskningsprojekter - både om naturfarer, men også indenfor andre områder.

Samarbejdet udformer sig blandt andet gennem ’The Koni Steffen Grant’, som er et finansieringsprogram, der støtter grønlandsk-schweiziske forskningsprojekter.

- Det er et vigtigt strategisk mål for Grønlands Forskningsråd at udvikle internationalt forskningssamarbejde, som er med til at understøtte grønlandske forskningsprioriteter og videnbehov, siger Josephine Nymand, der er formand for Grønlands Forskningsråd:

- Det forudsætter naturligvis, at området prioriteres politisk og økonomisk. Derfor har Grønlands Forskningsråd blandt andet foreslået Naalakkersuisut at etablere en pulje til understøttelse af grønlandsk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.