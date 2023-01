Grønlands første Sirius-mand: Vi skal i højere grad være med

75-årig Alfred Olsen er den første grønlænder, der har deltaget i Slædepatruljen Sirius i perioden 1970-1972. Han mener, at flere unge vil have gavn af at være i forsvaret.

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 19. januar 2023 - 12:52

Det er kun på sin plads, at flere unge grønlændere deltager i Sirius-patruljen for at håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet i Nordøstgrønland.

Det mener tidligere deltager i Siriuspatruljen, 75-årig Alfred Olsen fra Sisimiut.

- Hvem skal ellers håndvæve suveræniteten og holde kontrol over landet? Det kan vi, og det skal vi i højere grad. Ikke kun i Siriuspatruljen, men også i den maritime del af suverænitetshåndhævelsen, siger Alfred Olsen til Sermitsiaq.AG.

Alfred Olsen er den første grønlænder, der som sergent i forsvaret var med i Siriuspatruljen ad to omgange i perioden 1970-1972. Hans fortælling er aktuel i DR's dokumentar "Sirius".

Kendskab til eget land

Han mener, at grønlændere med deres kendskab til den barske natur her i landet har meget at byde på, til sådanne ekspeditioner.

- Vi har kendskab til de særlige forhold i Grønland. Men Siriuspatruljen skal heller ikke hive grønlændere ind, bare fordi de er grønlændere. Vi skal også kunne kvalificere os og opfylde betingelserne for at kunne være med, siger han.

Doris J. Jensen har på sin Facebookside ytret ønske om, at flere grønlændere bør deltage i Slædepatruljen Sirius. Forsvarsministeriet i Danmark har i et svar til politikeren understreget, at ministeriet gerne ser flere grønlændere i Forsvaret, hvorfra de kan søge optagelse til patruljen.

Alfred Olsen stemmer også for, at flere grønlændere kommer i Forsvaret.

Vigtig læring findes i forsvaret

- I Forsvaret får de unge flere egenskaber udviklet, som kan gavne dem i fremtiden. Disciplin, læren om planlægning, de lærer om samarbejde og får ledelseserfaring. Det er alle gode egenskaber, som de kan tilegne sig i forsvaret og især i patruljen, fortæller Alfred Olsen.

Den tidligere deltager i slædepatruljen oplyser, at han kender til en grønlænder mere, der har været med i patruljen. Udover de to har flere danske deltagere, der har boet i Grønland som børn deltaget.

- Det skal ikke kun handle om tilhørsforhold. Vi skal udvikle os, så vi også kan opfylde kriterier og betingelser for at kunne komme ind i forsvaret og i slædepatruljen Sirius, afslutter Alfred Olsen.

12 personer kan hvert år være med i Siriuspatruljen. Halvdelen af de deltagende skal have været med i patruljen tidligere år, og skal oplære seks nye under patruljen.