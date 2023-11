Grønlands første professionelle boksekamp på lørdag

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 01. november 2023 - 11:01

Publikum kan forvente syv amatørboksekampe og Grønlands første professionelle boksekamp, når Fight Club Nanoq slår dørene op i Godthåbhallen i Nuuk til efterårets boksestævne lørdag den 4. november.

Aftenens topkamp bliver, når den grønlandske bokser Frank Madsen, der bor og træner i Aarhus, møder Octavian Gratii fra Rumænien. Det skriver Fight Club Nanoq i en pressemeddelelse.

Syv andre boksere i Nuuk får også muligheden for at møde boksere fra Aarhus’s bokseklub, The Colosseum.

Frank Madsen ser frem til sin kamp med spænding:

- Jeg har set min modstanders kampe, og han er en hård modstander, der går meget frem og slår vilde slag. De slag skal jeg undgå. Jeg skal presse ham ved at arbejde udefra, så han bliver træt, og jeg så kan score mine point, siger Frank Madsen.

Pausemusik fra Don Maliko

Fight Club Nanoq slår dørene op lørdag klokken 18.00, og den første kamp starter klokken 19.00.

Undervejs vil Don Maliko x Toornat optræde med sange og vil også afslutte stævnet med et par numre. Også DJ Qulutaq vil give numre, mens Ulla Fleischer skal synge den grønlandske nationalsang før hovedkampen. Konferencier under stævnet er Kim Jakobsen.

Hovedkampen med Frank Madsen fra Grønland og Octavian Gratii fra Rumænien forventes at starte klokken 21.30, hvor der vil være seks runder af tre minutters varighed.

- Der skal lyde en stor tak til promotor Mahmoud Minaei for at stable stævnet sammen med Fight Club Nanoq og tak til alle de frivillige og alle vores sponsorer, uden dem ville det ikke være muligt at afholde stævnet, lyder det.

Fredag klokken 16.00 bliver bokserne præsenteret i Nuuk Center.