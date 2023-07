Grønlands første folketingsvalg: Dansk kvinde ville vælges

Redaktion Torsdag, 06. juli 2023 - 17:44

På utallige opfordringer fra folk i Nordgrønland!

Angiveligt var det anledningen til, at en dansk læge med klinik på Christianshavn valgte at stille op som eneste dansker og eneste kvinde til Grønlands første folketingsvalg.

Et valg, som i år kan fejre et markant jubilæum. I disse uger er det nemlig 70 år siden, at Grønlands status som en koloni blev ophævet, og landet i stedet blev indlemmet som et dansk amt.

En følge af grundlovsændringen i 1953 var netop, at Grønland kunne vælge to medlemmer til folketinget. En mulighed, der blev gjort brug af ved valget i Grønland allerede halvanden måned senere – 25. august 1953.

Og før omtalte læge, Kirstine Ladefoged Jensen, var blandt de i alt otte kandidater, som var på valg, selvom hun havde forladt Grønland 15 år tidligere efter at have virket som læge i fire år i Maniitsoq og Nuuk.

Uagtet den københavnske adresse satte mange stadig pris på hendes engagement i »den grønlandske sag«. Ifølge Dansk Kvindebiografisk Leksikon »varede kærligheden til Grønland livet ud«, og hun fik kælenavnet »Stine Grønlænder«.

I 1947 var hun faktisk blevet valgt ind i Folketinget for det danske parti Venstre, men blev vraget ved næste valg i 1950, hvilket – måske – fik hende til at prøve på at nappe et af de nye grønlandske sæder på Christiansborg.

Drikkeriet må bremses for jeres egen skyld!

Selv forklarede hun sin opstilling på denne måde i Grønlandsposten:

- Alle havde sikkert tænkt sig, at to grønlændere skulle til Danmark som folketingsmedlemmer, og i første omgang var jeg besluttet på at sige nej til det smukke tilbud. Men da jeg forstod, at kredse i Nordgrønland virkelig gerne ville have det, sagde jeg ja, skrev hun i sit valgoplæg.

Heri kritiserede hun dele af nyordningen, som ifølge hende betød, at mange grønlændere følte sig som »andenklasses mennesker«. Hun mente, at borgernes materielle og åndelige liv skulle løftes.

- Drikkeriet må bremses for jeres egen skyld. Alle muligheder for at skabe gode hjem ødelægges, når børn ser deres forældre drikke pengene op, skrev hun.

