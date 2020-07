Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 04. juli 2020 - 11:01

Hun har solsystemet tatoveret hele vejen op ad højre arm, så man er ikke i tvivl om, at her er en person, der er fascineret af verdensrummet. I dag kan hun kalde sig Grønlands første astrofysiker og måske på sigt den første professor i astrofysik. Ambitionerne, talentet og interessen fejler i hvert fald ikke noget hos 25-årige Ivalu Barlach Christensen, der i sin master har set nærmere på stjernernes grundstoffer.

– Mit speciale handler om mælkevejens kemiske udvikling og stjernernes grundstoffer. Jeg fandt frem til var, at yngre stjerner har tungere grundstoffer end ældre stjerner, hvilket også var forventet, fortæller Ivalu Barlach Christensen, der i næste måned flytter fra Sverige til Bonn i Tyskland, hvor hun skal skrive en ph.d. i radioastronomi.

– Fokus i min ph.d. er på gasskyer, hvor der dannes stjerner, og hvad årsagen er til, at der dannes forskellige størrelser stjerner.

Kig op på nattehimlen

Ivalu Barlach Christensen, der er datter af departementschef i Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen og bibliotekar Henriette Christensen, har altid vidst, at hun skulle den naturvidenskabelige vej.

– Jeg har altid godt kunne lide at kigge op på nattehimlen. Og da jeg fik en bog om solsystemet som barn, var jeg solgt. Dertil har mine forældre hele tiden inspireret mig til at ville vide mere og være nysgerrig. Hver gang fysiker Anja C. Andersen var på TV for at fortælle om solsystemet, sad jeg klinet til skærmen. Senere har jeg faktisk haft hende som vejleder på min bacheloropgave, så det var kulmination på mange års interesse. Men jeg har nok altid haft let ved de naturvidenskabelige fag, og i skolen fik jeg ofte ekstra læsning, fordi lærerne kunne se, at det interesserede mig, så på den måde har det været helt naturligt for mig, fortæller Ivalu Barlach Christensen, der har studeret astrofysik ved Lund Universitetet i Sverige.

Hun indledte fysikstudierne ved Aalborg Universitet, hvorfra hun har en bachelor. Siden har hun læst ved Center for Astrophysics ved Harvard & Smithsonian University, hvor hun blandt andet var tilknyttet Greenland Telescope projektet i Grønland.

– Mit ophold i USA var en mulighed for at komme tæt på arbejdet med Greenland Telescope, der delvist styres fra MIT. For mig har det været helt fantastisk, at jeg har haft mulighed for at repræsentere Grønland inden for astrofysik. Greenland Telescope er vigtig, fordi den ligger så nordligt, at det fuldender de mange observationer fra Jorden. De helt store resultater fra teleskopet forventer vi dog først at opnå, når det flyttes ind på indlandsisen, hvor det vil stå tørt og højt, hvilket giver optimale betingelser for observationer af rummet.

For Ivalu Barlach Christensen er det også interessant at opleve, hvordan lande som Kina, USA, Rusland, Danmark og mange andre har arbejdet tæt sammen for at opnå de store forskningsresultater.

– Jeg har selv læst mange forskellige steder i verden, og oplevet, at det er lige meget hvor man stammer fra. Inden for det her felt er vi alle samlet for at tale om stjerner, rummet og vores kærlighed til videnskaben.

Greenland Telescope

Ivalu Barlach Christensen har fortsat samarbejdet med forskerne ved Greenland Telescope.

– Jeg har stadig god kontakt med de folk, jeg arbejdede sammen med dengang, og har fået flere arbejdskolleger inden for området siden da. Så jeg håber virkelig, at det bliver noget, jeg kommer til at arbejde med i fremtiden. Greenland Telescope er et radioteleskop, og da jeg kommer til at skrive en ph.d. inden for det felt, tror jeg godt, at det kan åbne for et tættere samarbejde.

Drømmekarrieren er at fortsætte den akademiske vej og opnå et professorat inden for astrofysik en dag.

– Jeg elsker at arbejde med astronomi og astrofysik, så jeg vil rigtig gerne fortsætte forskning indenfor universitetsmiljøet. Jeg regner med at komme til Grønland ind imellem for at holde oplæg og lignende, men det er ikke sådan, at jeg sigter efter at flytte tilbage en dag. Jeg er åben over for at skulle bo i forskellige lande afhængig af, hvor jeg kan arbejde med min forskning, siger Ivalu Barlach Christensen, der håber, at hun i fremtiden får flere grønlandske naturvidenskabskolleger.

– Mit budskab er simpelt. Kom igennem matematikken, for det er et stærkt værktøj at have med sig. Dertil skal man huske, at man ikke behøver at elske alle fag. Især på bachelordelen kan det være svært at se de store sammenhænge. For mig var det også hårdt at starte på universitetet, og man må kæmpe ind imellem. Det var heller ikke alle fag, jeg var glad for, og det var faktisk først på kandidatuddannelsen, at jeg kom til astrofysikken, der virkelig fascinerede mig.

