Grønlands egen mesterdetektiv

Martine Lind Krebs Lørdag, 07. december 2019 - 14:12

Karakteren Sika Haslund opstod under en skriveworkshop tilbage i 2006. På meget kort tid skulle holdets kursister finde på en karakter, som gemte på en hemmelighed, og Sika Haslund poppede ligesom bare op i hovedet på forfatter Nina von Staffeldt.

- På ganske få minutter stod Sika ganske klart for mig. Hun var iført røde støvler, og allerede dengang var hun lidt kantet – på nogle virker hun måske lidt indelukket og indadvendt, fortæller Nina, som om hun beskriver en gammel veninde – og det gør hun måske også.

Den gang var Nina selvstændig konsulent inden for uddannelsesområdet, og hun havde ikke nogen anelse om, at hun syv år senere ville være fuldtidsforfatter. Hun har altid godt kunne lide at være kreativ, og efter at have været på tegnekurser, skindkurser, sykurser og meget andet, havde hun tilmeldt sig et skrivekursus – uden at have nogle videre ambitioner med det. Efter skriveworkshoppen lå Sika Haslund bare i skrivebordsskuffen, indtil den dag, Nina fandt hende frem igen.

