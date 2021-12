Grønlands CO2 udledning faldt i 2020

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. december 2021 - 08:51

Det samlede energiforbrug i Grønland var lavere i 2020 i forhold til 2019,

Dermed faldt også udledningen af drivhusgasse, viser en opgørelse fra Grønlands Statistik.

- Den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug faldt i 2020 med 3,3 pct. til 536.716 ton CO2-ækvivalent. Emissionen af drivhusgas i 2020 ligger 14,2 pct. under niveauet i 1990, skriver Grønlands Statistik i overblikket over energiforbruget.

Året 1990 er et pejlemærke, man bruger internationalt - eksempelvis i forhold til at udforme forpligtelser om CO2-reduktioner i Paris-aftalen. En aftale Naalakkersuisut har besluttet, at Grønland skal med i, hvilket Inatsisartut ventes at tage endeligt stilling til i foråret.

I gennemsnit per borger lå CO2-udledningen på 9,5 ton i 2020. I 1990 var den på 11,5 ton. Udviklingen afspejler, at selvom der totalt set bruges mere energi end i 1990, så er afhængigheden af fossile brændsler blevet mindsket på grund af opførelse og udvidelse af vandkraftværker.

Mindre jetbrændstof

Særligt et sted fald energiforbruget drastisk i 2020 - nemlig i transportsektoren, der var hårdt ramt af corona-pandemien i 2020.

Pandemien satte således en dæmper på afbrændingen af jetbrændstof i fly, som det fremgår af nedenstående tabel. Forbruget faldt med 45 procent.

Grafik: Grønlands Statistik

Grønlands selvforsyning med energi blev en smule højere i 2020, da selvforsyningsgraden steg til 18,3 procent mod 17,1 procent året før.

- Stigningen i energiproduktion og selvforsyningsgrad er et udtryk for, at der var en større udnyttelse af vandkraftkapaciteten til varmeforsyning i 2020, der var et væsentligt koldere år end 2019, skriver Grønlands Statistik.

Nukissiorfiits elproduktion steg med 5,5 procent i forhold til 2019, og hvordan produktionen er foregået kan ses i tabellen nedenfor: