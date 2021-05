Grønlands Agga fylder 70 år

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 07. maj 2021 - 10:43

Den folkekære skuespillerinde vil fejre den runde dag med sine nærmeste, og hun vil tænke tilbage på de gode og nogle gange ensomme tider, da hun var skuespiller, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

- Jeg vil være taknemlig. Jeg vil tænke på mine landsmænd for den støtte, de har givet mig. Jeg har ikke forventet, at få så meget opmærksomhed, siger Agga Dam Pedersen.

Hun vil fejre dagen med sin mand, Uffe Dam Pedersen. De har inviteret fire venner til morgenmad. Senere på dagen vil de slappe af og prøve, at følge med på KNR’s udsendelser. Dagen vil blive afsluttet med spisning ud i byen med manden.

Agga Dam Pedersen, er kendt for at hedde Olsen til efternavn heroppe. Hun blev gift med Uffe Dam Pedersen for 23 år siden og de flyttede sammen til Danmark tilbage i 2004.

Atsa Rosa

Selvom der ikke er så mange der kalder hende for Atsa Rosa længere, så bliver hun glad, når nogen hilser hende ved at kalde hende for Atsa Rosa.

- Der er ikke så mange hernede i Danmark der kalder mig for Atsa Rosa. Men når nogen gør det, varmer det om hjertet, siger den folkekære skuespiller.

Hun startede med at lave børneprogrammer på radioen, da hun gik på lærerseminariet. Derefter startede hun som skuespiller på Tuukkaq Teater. Hvor hun efter begyndte at lave tv-programmer for børn.

- Malu Nielsen, Kattie Egede og jeg spillede guitar og sang flerstemmigt til børneprogrammerne på radioen. Så lavede vi børneprogrammerne fra bunden. Det var meget sjovt, siger Agga Dam Pedersen.

Ensomt

Den folkekære skuespiller var elsket af alle, og det kunne være ensomt at være kendt ind imellem fortæller hun.

- Jeg tror, at det ville have været bedre, hvis jeg havde haft en at dele berømmelsen med.

Men hun må have gjort noget godt, siden hun efter så mange år ude af rampelyset fortsat er elsket af folket.

- Folk, fra børn til ældre var glade for programmerne. Og programmerne bliver stadigvæk set. Så det er godt nok, siger Agga Dam Pedersen.

Agga Dam Pedersen har også undervist i drama på forskellige uddannelsessteder.

Se et af hendes børneprogrammer her: