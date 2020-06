Grønland: Gratis vacciner til sårbare og ældre

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 07. juni 2020 - 08:00

Grønland ruster sig fortsat til en eventuel voldsom smittespredning af coronavirus.

Siden sidste måned har sundhedscentre og regionshospitaler tilbudt gratis pneumokokvaccine til personer over 65 år og personer, der ligger i risikogruppen i forhold til covid-19. For bygdeboere kan der være mulighed for vaccine i forbindelse med en sundhedsfaglig kommer på bygdebesøg.

Pneumokokker er bakterier, der giver lungebetændelse, blodforgiftning og hjernehindebetændelse.

- Vaccinationen blev iværksat med henblik på at reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af alvorlige infektionssygdomme, og dermed medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæses i tilfælde af et udbrud af Covid-19. Det er derfor vigtigt, at der er så stor tilslutning til vaccinationerne som muligt, oplyser landslægeembedet i et skriftligt svar.

Et tilsvarende initiativ i Danmark blev iværksat i april.

Landslægeembedet har tidligere udarbejdet oplysninger om, hvem der er i risikogruppe for at få en alvorlig sygdomsforløb med covid-19.