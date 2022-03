Grønland viser børnebøger frem i Italien

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 22. marts 2022 - 17:45

Sassumap Arnaa på fransk? Eller Kaassassuk, der læses op på italiensk?

13 grønlandske børnebøger er lagt frem i byen Bologna i Italien, hvor verdens førende og ældste bogmesse er begyndt mandag.

GreenLit, Grønlands Litteratur Kontor, og Kalaallit Atuakkiortuts næstformand Katti Frederiksen, deltager til årets børnebogsmesse i Bologna, Italien, hvor over 1.000 udstillere fra 85 lande og regioner deltager i verdens førende og ældste bogmessebegivenhed.

Det skriver GreenLit i en pressemeddelelse.

Anngannguujunnguaq på italiensk

GreenLit deltager for anden gang siden sin oprettelse i 2020 i en international bogmesse for at synliggøre den grønlandske litteratur i udlandet. Målet er at skabe flere kontakter og sælge ophavsrettigheder til udenlandske forlag, så bøgerne kan oversættes og sælges i udlandet.

- Vi er meget spændt op vores deltagelse i Bologna børnebogmessen og de mulige resultater vi kan tage med hjem, siger Katti Frederiksen, næstformand i Kalaallit Atuakkiortut, grønlands forfatterforening.

- Det vi skal er først og fremmest at skabe de udenlandske forlags interesse for de grønlandske børnebøger, og vi skal skabe netværk så udlandet åbner øjnene for grønlandske bøger. Det netværk skal vi dyrke yderligere, sammen med grønlandske bogudgivere, når vi vender hjem til Nuuk, siger hun.

Hun håber, at flere vil købe ophavsretten på bøger, så flere grønlandske bøger kan udgives på flere sprog.

God interesse

GreenLit har deltaget i en bogmesse i Frankfurt, Tyskland oktober sidste år, hvor flere grønlandske bøger blev vist frem.

Her var oplevelsen, at coronapandemien satte en stopper for interessen for bøgerne.

Men børnebogmessen er allerede nu lovende, fortæller sekretær i GreenLit, Pipaluk Kristensen.

- Sidste år deltog GreenLit i Frankfurt bogmesse i Tyskland. Dengang var det tydeligt, at bogmessen fortsat var påvirket af coronasituationen verden over, fordi der ikke var den store gennemstrøm af professionelle, nysgerrige publikum. Nu er det helt anderledes, og mange udenlandske forlag har allerede vist deres interesse for vores udstilling. Så vi er forventningsfulde og glade for at være her, siger Pipaluk Kristensen.

Børnebogmessen holdes i dagene 21.-24. marts.