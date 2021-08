Grønland vinder over Puerto Rico - i aften spilles finalen

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 25. august 2021 - 08:42

Med maksimumpoint efter tre indledende kampe ligger det grønlandske kvindelandshold i toppen ved VM-kvalifikationsturneringen nordamerikanske-og caribiske mesterskaber, der spilles i Chicago, USA, i disse dage.

Før landsholdets kamp mod Puerto Rico var det allerede afgjort, at det er de to hold, der skal mødes i finalen, da begge hold har vundet over både Mexico og USA.

Landstræner stolt over finaleplads

Tirsdag aften slog håndboldkvinderne Puerto Rico med 26-23 i en tæt og spændende kamp. Her blev den grønlandske venstrefløj Aviana Kajangmat kampens topscorer med syv mål.

Forud for tirsdagens kamp mod Puerto Rico sagde landstræner Anders Friis følgende til håndboldforbundets hjemmeside:

- Vi er meget glade og stolte over, at vi er sikret en finaleplads i morgen, onsdag. Finaleplads eller ej, så spiller vi som landshold altid for at vinde. Det gør vi også i dag. Så vi forbereder grundigt, som vi altid gør. Selvfølgelig er det en 'gratis' kamp, hvor vi kan prøve nogle ting af og spare nogle af de spillere, der har spillet mange minutter, men det ændrer ikke på vores tilgang til kampen, og det vil det aldrig gøre.

Alt på spil

I aften spilles finalen ved de nordamerikanske-og caribiske mesterskaber, hvor vinderen mellem Grønland og Puerto Rico booker en billet til verdensmesterskaberne, som skal spilles i Spanien i december. Kampen fløjtes i gang klokken 22.00 grønlandsk tid.

De grønlandske håndboldkvinder har deltaget ved VM én gang tidligere, og det var tilbage i 2001.