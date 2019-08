Grønland skal være vært for racerløb i 2021

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 30. august 2019 - 15:08

Extreme E bliver den første motorsportsserie, der nogensinde er afholdt i Grønland. Nyheden om det kommende motorsportsmesterskab blev i dag afsløret tæt på Kangerlussuaq af Extreme E’s stifter Alejandro Agag sammen med naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning, Jess Svane (S).

Det valgte løbssted bliver en sandbanke ved Russels Gletsjer, vest for Kangerlussuaq, hvor et areal på 10 km2 vil blive brugt til racerløbet.

- Jeg er utrolig begejstret over at kunne bringe Extreme E’s unikke løbsformat for E-SUV’er helt frem i forreste linje af den globale klimaudfordring her i Grønland. Jeg lovede, at Extreme E ville være banebrydende inden for motorsport, og dette viser, at jeg mente, hvad jeg sagde, siger Alejandro Agag.

- Jeg er meget glad for, at Extreme E kommer til Grønland i 2021. Det viser, at Grønland er ikke alene en smuk rejsedestination for naturelskere, eventyrere og vildtforskere, det er også et sted med en lys fremtid inden for erhvervsudvikling, siger naalakkersuisoq for energi, Jess Svane i en pressemeddelse.

Fokus på miljø

Extreme E er en offroad motorsport, hvor racerkørerne kører i ujævne terræn.

Stifteren af Extreme E ønsker at sætte fokus på de globale klimaforandringer, og har valgt at arrangere mesterskabet i 2021 til at foregå i fem forskellige lande, der alle er påvirket er klimaforandringerne.

Udover Grønland vil lande som Himalayabjergene, Sahara, Amazonas og en af øerne i Det indiske Ocean i tegnebrættet til at sætte scenen for mesterskaberne. Extreme E-sporten anvender miljøbevidste el-biler i løbene.

- Sammen med Naalakkersuisut, og med støtte fra klimaeksperter fra Cambridge University, vil vi skabe en sensationel turnering med en af de mest utrolige naturskabte kulisser, som helt grundlæggende vil virke som en dobbelt katalysator i bestræbelserne på at skabe øget bevidsthed, oplysning og forskning, og med et mål om kun at efterlade et positivt fodaftryk, når vi tager afsted igen, udtaler Alejandro Agag.

Under Extreme E-løbet, som er det første af sin art inden for motorsport, vil E-SUV’er konkurrere direkte imod hinanden i fem fjerntliggende områder med en mission om at bruge sportens kraft til at sætte globalt spotlight på de største klimatrusler, vores planet står overfor.

- Vi er meget glade for Extreme E’s vision om at sætte fokus på klimaforandringerne. Det spiller perfekt sammen med vores egen grønne dagsorden. Grønland er et grønt land, og i dag kommer omkring 70 procent af vores energiforsyning fra vedvarende energikilder, og vi er stærkt engageret i at øge dette tal yderligere i de kommende år, lyder det fra Jess Svane.

Uændrede omgivelser

Banedesignerne har fået til opgave nøje at udvælge mulige ruter med den mest udfordrende og spændende løbsaction samtidig med, at de helt grundlæggende ikke skaber nogen negative påvirkninger, hverken fra et miljømæssigt eller samfundsmæssigt perspektiv. Ruterne vil blive lagt så man kan inkorporere eksisterende forhindringer og elementer med højdeforskelle og hop, uden at ændre på omgivelserne.

Professor Peter Wadhams fra the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP) ved Cambridge University og har ledet 55 arktiske ekspeditioner. Han har rådgivet Extreme E i forbindelse med deres seneste rekognoscering.

- Så snart jeg hørte om ideen om Extreme E, blev jeg meget begejstret. Transport tegner sig for 30 % af forbruget af fossile brændstoffer, som er hovedårsagen til den globale opvarmning, så Extreme E’s overordnede princip om at fremme brugen af elbiler er helt afgørende for vores planets fremtid, siger professor Peter Wadhams.