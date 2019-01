Grønland skal tiltrække store olieselskaber

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 06. januar 2019 - 14:44

Daværende Naalakkersuisut, med daværende Naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg (PN) i spidsen, havde store olieefterforskningsplaner for 2019 og lagde op til, at landskassen skulle indskyde 48 millioner kroner i en ny strategi for efterforskning og udnyttelse af potentialer for udvinding af olie.

Det skriver Sermitsiaq.

Men som bekendt gik den daværende koalition i opløsning, da Partii Naleraq valgte at trække sig, og senere blev der stiftet en mindretalskoalition med Demokraatit som støtteparti. Men forud for det, havde Demokraatit allerede bebudet, at partiet på ingen måde vil deltage i finansieringen af de 48 millioner kroner, hvilket også blev slettet fra Finanslovforslaget og er ikke med i den vedtagne Finanslov for 2019.

Olieaktiviteter skal ikke opgives

Men ifølge Naalakkersuisut meget vigtigt ikke at opgive mulighederne for olieefterforskningsaktiviteter i og ved Grønland.

– Vi må hele tiden arbejde for at realisere ønsket om at udvide indtægtskilderne, også når det gælder olieudvindingspotentialerne, påpeger naalakkersuisoq for erhverv og energi, Aqqalu Jerimiassen (A), til Sermitsiaq.

- I forbindelse med arbejdet for at tiltrække de store olieselskaber, ville vi gerne med de 48 millioner kroner kunne bringe interessante nyheder til selskaberne. Det drejede sig om at få gennemført seismiske undersøgelser på Nuussuaq-halvøen, nærmere betegnet 'Aaffarsuaq', siger Aqqalu Jerimiassen.

