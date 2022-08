Grønland skal tage initiativet

Redaktionen Lørdag, 13. august 2022 - 11:01

Der er ingen juridiske hindringer for at indføre digital tinglysning i Grønland, så Naalakkersuisut bør bede den danske regering om at få lovgivningen på plads med det samme.

Det mener Thor Suhr, advokat i firmaet Nuna Advokater og formand for

Nunatsinni Advokatit – den grønlandske advokatforening.

Den digitale tinglysning har længe stået højt på ønskesedlen hos aktørerne på det grønlandske boligmarked – blandt andet ejendomshandlere og bankerne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I dag er det sådan, at der nemt kan gå adskillige måneder, efter at en bolighandel er indgået, til tinglysningen er på plads. Ofte flytter folk ind i et nyerhvervet hus eller lejlighed, uden at papirerne er tinglyst.

- Digital tinglysning er en fordel – dels på grund af de store afstande, dels fordi det vil

spare vores kunder for mange penge. Med digital tinglysning forkortes sagsbehandlingstiden væsentlig, så alt papirarbejdet er på plads ved overtagelsen af ejendommen, har Grønlandsbankens privatkundedirektør Jesper Malling Sørensen tidligere fortalt til Sermitsiaq.

