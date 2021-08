Grønland taber finale og misser VM

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 26. august 2021 - 06:43

En VM-billet var på spil i finalen ved de nordamerikanske og caribiske mesterskaber mellem de grønlandske håndboldkvinder og Puerto Rico.

Vinderen af finalekampen kvalificerede sig til verdensmesterskaberne, som skal spilles i Spanien til december.

Her tabte de grønlandske håndboldkvinder i finalen med ti mål, 24-34, og det betyder, at det er Puerto Rico, som kvalificerer sig til VM.

Bagud med otte ved pausen

Det grønlandske mandskab kom aldrig i nærheden at vinde kampen. Mange tekniske fejl i angrebet betød, at holdet havde det svært ved at score mål, og holdets store profil Lykke Frank Hansen blev mandsopdækket. Efter 20 minutters spil var holdet bagud med 3-11. Ved pausen førte Puerto Rico med 18-10.

I starten af andenhalvleg trak Puerto Rico yderligere fra, og førte på et tidspunkt med hele 26-11. Håndboldkvinderne kom aldrig over den dårlige start af kampen, og tabte altså med 24-34. Ivaana Holm blev topscorer i kampen for Grønland med syv mål.

Tre med på All Star-holdet

Med nederlaget får det grønlandske håndboldkvinder sølvmedalje ved de nordamerikanske-og caribiske mesterskaber, mens Puerto Rico altså kvalificerer sig til VM.

Mexico er bronzevindere i turneringen, efter holdets sejr over USA med 28-14.

Tre grønlandske spillere er med på All Star-holdet: