Grønland står godt i flere Brexit-scenarier

Mens nervekrigen om Brexit fortsætter i Storbritannien, kan det konstateres, at Grønland står godt uanset, hvordan det ender.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

For nyligt offentliggjorde Storbritanniens regering en liste over varer, der tillægges midlertidige importafgifter i tilfælde af en »no deal«, det vil sige, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. Grønlandske rejer og torsk er ikke omfattet af listen, hvilket betyder, at den grønlandske eksport, der er på mere end 700 millioner kroner årligt ikke rammes af fordyrende afgifter i løbet af det første år efter listens vedtagelse.

- Det er positivt, at de grønlandske produkter ikke er på listen, og det giver os ro et års tid frem i tilfælde af en »no deal«. Hvis Theresa May derimod får opbakning fra Underhuset til udtrædelsesaftalen, så gælder EU’s nuværende lovgivning for Storbritannien frem til udgangen af 2020, hvilket betyder fortsat afgiftsfrihed for de grønlandske fiskeriprodukter, siger Mininnguaq Kleist.

Uanset hvilken beslutning, Storbritannien træffer, så står Grønland altså til ikke at tabe noget økonomisk, og samtidig er der tid til yderligere forhandlinger.

Og indtil videre forløber møderne mellem Grønland og Storbritannien godt og positivt, fortæller Minninguaq Kleist.

