Grønland på et sølvfad

Denne her slags værker er sjældne. Meget sjældne!

Titlen, Trap Grønland, lyder tør og kedelig. Men er det langt fra. Værket bygger på en enestående tradition med en kongelig duft.

Det skriver avisen AG.

Den danske konge Frederik 7.’s kabinetssekretær, J.P. Trap, afsluttede i 1860 udgivelsen af den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. I værket var Grønland – skønt Grønland også dengang udgjorde over 90 procent af kongeriget – kun kort beskrevet på to sider under overskriften ”Bilandene” sammen med Færøerne, Island og De Vestindiske Øer.

Siden er der udgivet fem udgaver af Trap Danmark, som værket kom til at hedde.

Men Grønland fik først sin egen selvstændige bog i 1970.

Nu er der så omsider kommet et nyt kæmpeværk om Grønland på 416 flotte sider. På hver eneste opslag er der illustrationer og fotos.

87 forskere og eksperter har bidraget til Trap Grønland. De fleste grønlandske.

- Det var et krav fra de fonde, som støttede udgivelsen, at det skulle være en bog af grønlændere for grønlændere. Så det har været vigtigt for os at inddrage så mange grønlandske forskere og eksperter som muligt, fortæller chefredaktør for Trap Danmark og Trap Grønland Niels Elers Koch.

Han tilføjer, at i de tilfælde hvor Trap har været nødt til at vælge en dansk forfatter til at skrive om et bestemt emne, har vedkommende så vidt muligt fået tilknyttet en grønlandsk medforfatter.

