Grønland smelter

Lørdag, 05. februar 2022 - 09:54

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har data over hele den nordlige halvkugle om isforholdene og laver klimatologi for, hvor mange åbenvandsdata der findes i blandt andet Diskobugten og hele Baffinbugten.

Og det er ifølge isforsker ved DMI, Gorm Dybkjær, tydeligt, at isen bryder tidligere op og fryser senere op i Arktis. Og dette står helt i overensstemmelse med fangernes beretninger om de markante ændringer af vejr- og ismæssige forhold i Diskobugten og Nordgrønland.

Mindre is i Diskobugten

DMI har is-informationer og kort, der viser, hvor mange dage der er åben vand og is i de forskellige steder. Ifølge satellitdata kan man se, at der er omkring 2 ½ måneds mindre is i Diskobugten end der var for 30 år siden, og at der dermed er væsentligt mere åben vand. Dette skyldes hovedsageligt varmere vejr. Ifølge Gorm Dybkjær er det en selvforstærkende effekt, at der er mindre kolde vintre, hvilket betyder, at isen ikke når at gro så tyk, som den plejer. Det vil sige, at den smelter lidt tidligere og der kommer åben vand tidligere end der gjorde i gamle i dage.

- Sollyset begynder jo at skinne på Diskobugten i foråret. Det vil sige, at hvor der tidligere var is, vil sollyset jo blive reflekteret ud i rummet igen. Men nu hvor der så begynder at komme sprækker og nogen steder helt åben vand, så bliver sollyset absorberet i vand, hvilket gør vandet varmere, siger Gorm Dybkjær.

