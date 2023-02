Grønland slutter på 83 medaljer og modtager prestigefyldt trofæ

Anders Rytoft Søndag, 05. februar 2023 - 14:47

En lang perlerække af guld, sølv og bronze.

De grønlandske atleter slutter på 83 medaljer ved dette års Arctic Winter Games.

Grønlands delegation har ovenikøbet fået overrakt det prestigefyldte "Hodgson Trophy" ved afslutningsceremonien - og det har været en stor overraskelse, oplyser Grønlands Idrætsforbund (GIF) i et opslag på Facebook. Æren tilfalder alle vores trænere og atleter, der gang på gang præsterede flot og eksemplarisk, siger formand Nuka Kleemann.

The Hodgson Trophy er en slags "Fair Play"-pris, som gives til det land, som har vist størst forståelse for idéen med Arctic Winter Games.

Sender en tak

Nuka Kleemann tilføjer:

- Endnu engang viser det, at hvis man arbejder målrettet med udvikling og bestræber sig efter gode placeringer, mens man har det sjovt, så kan man nå meget. Den sportsmanship (sportsånd, red.), som vores grønlandske deltagere har udvist op til og under AWG 2023, er grunden til, at vi har fået æren af at blive tildelt Hodgson-trofæet.

Formanden sender en tak til alle de grønlandske deltagere, trænere, mission staff og officials. Du kan se alle medaljevinderne HER.