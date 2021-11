Grønland slår dørene op i Beijing

Merete Lindstrøm Mandag, 29. november 2021 - 10:38

Grønlands Repræsentation i Beijing er nu reelt åbnet. Repræsentationschef Jacob Isbosethsen, som blev udpeget tidligere på året, er nu på plads i kontoret og er i fuld gang med alle de praktiske ting som en etablering af et kontor i udlandet kræver. Det skriver naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Tidligere på året besluttede et enigt Naalakkersuisut og Inatsisartut at åbne repræsentationen i Beijing.

- Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at vi nu er til stede og er i gang med at etablere vores kontor i Beijing, udtaler Múte B. Egede i forbindelse med åbningen.

Fortsætter mange års erhvervsfremstød

Naalakkersuisut har de sidste 10 år afholdt erhvervsfremstød i Asien, blandt andet med henblik på eksport og samarbejde indenfor turisme, grøn energiforsyning, eksport af drikkevand, olieefterforskning, mode og andet.

- Det er meget vigtigt, at vi nu har etableret en diplomatisk tilstedeværelse i Asien, og særligt i Kina som er et yderst vigtigt eksportmarked som skal vedligeholdes og handelsrelationerne udvikles, udtaler Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede og fortsætter:

- Jeg ser sammen med vores partnere og erhvervet, store muligheder i, at vi kan udvikle vores forhold med lande i Asien ved Grønlands nye faste repræsentation i Beijing.

Repræsentationen i Beijing skal arbejde for at fremme de økonomiske, handelsmæssige og kulturelle forbindelser for Grønland i Asien - særligt til Kina, men derudover også til Japan og Sydkorea. Repræsentationen skal have en direkte og daglig dialog med myndigheder og private aktører og andre.

Officiel åbning udskudt på grund af corona

Potentialerne for at udbygge samarbejdet er mange - herunder grøn energi, forskning, uddannelse, turisme og kultur. Derudover skal muligheder for indgåelse af potentielle handelsaftaler forfølges, for at sikre forbedret markedsadgang og bidrage til en øget eksport af grønlandske fiskeprodukter.

Grønlands Repræsentation åbnede i sidste uge og Erfalasorput vejrer nu fast over Beijing, side om side med Færøernes flag og Dannebrog på den danske ambassade.

Der er mange praktiske forhold, der stadig skal på plads, og grundlæggende mangler færdiggørelsen af ombygningen af kontorfaciliteterne endnu, hvilket vil være en løbende proces i den kommende tid.

Når Covid-19 situationen og forholdene generelt tillader det vil den formelle åbning af repræsentationen markeres med besøg fra Formanden for Naalakkersuisut, der officielt vil åbne repræsentationen.