Grønland siger nej til miljøstramninger i Atlanterhavet

Grønland har modsat sig et forslag stillet af Canada og Portugal om indførelse af et internationalt lavemissionsområde for skibsfart i Atlanterhavet. Lavemissionsområdet skal gå fra De Kanariske Øer i syd langs Afrika og Europa og afgrænset af Grønland mod nord og Canada og USA mod vest. Et tilsvarende lavemissionsområde dækker i dag Nordeuropa og forventes indført i Middelhavet fra 2025.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø samt Departementet for Boliger og Infrastruktur, så er det korrekt, at Grønland har modsat sig forslaget, men det skyldes, at høringsfristen har været kort, og at man fra grønlandsk side først vil undersøge de økonomiske konsekvenser af forslaget for det grønlandske samfund.

– Dette arbejde pågår aktuelt i tæt samarbejde med Canada. Departementet har et godt og konstruktivt samarbejde med Canada om at udrede de mulige konsekvenser for grønlandsk skibsfart, så vi kan vurdere forslaget på et fyldestgørende grundlag, skriver departementschef i Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Natuk Lund Olsen til Sermitsiaq.

