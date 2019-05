Grønland repræsenteret i FN-forum

Redaktionen Onsdag, 15. maj 2019 - 12:47

Tove Søvndahl Gant, er blevet valgt som ekspertmedlem til FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender for perioden 2020-2022.

Det har været en prioritet fra Naalakkersuisuts side, at der skulle være en grønlandsk repræsentant som ekspertmedlem i FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender.

FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender er et af de primære fora for arbejdet med oprindelige folks rettigheder og dets mandat dækker områder såsom sundhed, uddannelse og menneskerettigheder for oprindelige folk.

Tove Søvndahl Gant er national ekspert ved EU’s Fælles Udenrigstjenestes afdeling for menneskerettigheder i Bruxelles og har særlig fokus på oprindelige folks rettigheder. Herudover har Tove Søvndahl Gant i en årrække arbejdet med oprindelige folks sager i Grønlands Selvstyre, som chef for Grønlands Repræsentation i København samt arbejdet som eksekutivsekretær for Oprindelige Folks Sekretariatet ved Arktisk Råd. Tove Søvndahl Gant har desuden deltaget i adskillige internationale fora vedrørende oprindelige folks rettigheder.

- På baggrund af sit arbejde med oprindelige folks rettigheder er Tove som kommende medlem af det permanente forum højst kvalificeret til at varetage oprindelige folks interesser i den arktiske region, udtaler naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender Ane Lone Bagger i en pressemeddelelse.