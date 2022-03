Grønland promoveret som skandinavisk land

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. marts 2022 - 16:57

Billeder af Qaqortoq, Uummannaq og Qeqertarsuaq samt andre steder i Grønland bliver delt på socialmediet Instagram, fra en profilom som slår sig op på at dele billeder af steder i Skandinavien.

Flere grønlandske brugere har kommenteret på billederne, at det er grønlandske steder som ikke befinder sig i Skandinavien.

Senest har den amerikanske realitystjerne Kourtney Kardashian delt et billede af Qaqortoq, og promoveret siden ”Places of Scandinavia” på Instagram i sin egen "story".

Kilde: Instagram

Profilen Places of Scandinavia har knap 8.000 følgere, mens realitystjernen Kourtney Kardashian har 166 millioner følgere verden over. Begge profiler er offentlige og kan tilgås af alle.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at stederne ikke oplyses som Grønland, for vi er ikke Skandinavien. Men jeg tror, hvis folk er virkelig interesseret i at besøge de steder, der bliver vist på de sociale medier, så skal de nok finde ud af, at stederne befinder sig i Grønland, siger souschef i Visit Greenland, Mads-Daniel Skifte til Sermitsiaq.AG.

Stort arbejde at informere

Visit Greenland arbejder med at promovere Grønland.

Senest har Visit Greenland indgået et sponsorsamarbejde med en instagrammer om at promovere Ilulissat.

Men Mads-Daniel Skifte erkender, at der fortsat ligger et stort arbejde i at promovere Grønland og for at placere Grønland i den rigtige del af verden.

- Vi har op til flere gange set, at Grønland mangler på verdenskortet. Et eksempel er, at en ansat i Visit Greenland for nyligt har set en udstilling i Washongton, hvor Grønland ikke figurerer på et verdenskort, siger Mads-Daniel Skifte til Sermitsiaq.AG.

- Selvom vi arbejder hårdt med at promovere Grønland, så ved vi, at der ligger et stort arbejde for at oplyse verdensborgerne om Grønland og dets placering i verden, siger han.