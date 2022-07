Grønland overtager forvaltningen af det nordiske fiskerisamarbejde

Merete Lindstrøm Fredag, 08. juli 2022 - 15:44

Departementet for Fiskeri og Fangst er blevet forvaltningsorgan for det nordiske fiskeri-samarbejde under Nordisk Ministerråd. Det oplyser naalakkersuisut i en pressemeddelelse

Opgaven som projektkoordinator og forvaltningsorgan blev udbudt af Nordisk Ministerråd efter at den ansatte på DTU som varetog opgaven for Nordisk Ministerråd gik på pension.

Efter en proces mellem ansøgerne til funktionen blev Grønland ved Departementet for Fiskeri og Fangst tilbudt opgaven, oplyser Departement for Fangst og Fiskeri til Sermitsiaq.AG.

Ligger naturligt til Grønland

Afdelingschef i afdeling for Fiskeri Katrine Kærgaard, mener Grønland er det oplagte valg til opgaven.

- Det er positivt, at Grønland således løfter endnu en opgave som ligger naturligt for os som en stærk fiskerination, ligesom Grønland også naturligt løfter forvaltningen af Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram, sige rhun og uddyber:

- Den stærkere grønlandske profil i det nordiske fiskerisamarbejde kan måske fremme, at flere fra Grønland vil udnytte muligheden om at søge midler til havrelaterede samarbejdsprojekter gennem Nordisk Ministerråd. Derudover vil Grønland kunne bidrage mere til at styrke fokus på havet og havets ressourcer i Ministerrådet.

Departementet skal fremover administrere den nordiske arbejdsgruppe for fiskeri og havbrug (AG-Fisk)’s projektportefølje med projektmidler på ca. seks millioner kroner årligt.

Om samarbejdet

Nordisk Ministerråds fiskerisamarbejde arbejder for at styrke det nordiske samarbejde om havets ressourcer, særligt bæredygtigt fiskeri- og havbrug i Norden, både økonomisk, socialt og biologisk.

Fiskerisamarbejdet rådgiver Nordisk Ministerråd i spørgsmål, der relaterer sig til forskning og forvaltning af marine ressourcer i Norden. Fiskerisamarbejdet arbejder med at sætte havet, som en væsentlig bidrager til løsninger til mange globale udfordringer, højt på dagsordenen både politisk, i forskningen og i offentligheden.

Myndigheder, institutioner, forskere, NGO´er og erhvervsdrivende med nordiske samarbejds-projekter, der relaterer sig til marine ressourcer det være sig forvaltning, forskning, blå bio-økonomi, innovation, opdræt og fangst mm., kan søge midler gennem fiskerisamarbejdets pulje.