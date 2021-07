Grønland er nu medlem i en Råstofalliance

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 08. juli 2021 - 16:31

Naalakkersuisut godkendte i midten af juni, at Departementet for Råstoffer kunne søge medlemskab af Den Europæiske Råstofalliance. Ansøgningen er blevet godkendt og nu er Grønland blevet medlem af en alliance, som har til formål, at gøre Europa mere grønt.

- EU's fokus på den grønne omstilling - samt miljømæssig og social ansvarlige udvinding af mineraler - harmonerer med Grønlands målsætninger, siger Naalakkersuisoq for Råstoffer, Naaja Nathanielsen.

Udvinding til færdige produkter

Europa-Kommissionen annoncerede i 2020, at alliancen for råstoffer skulle understøtte EU’s overgang til en grøn og digital økonomi.

Råstofalliancen er et netværk, der fokuserer på hele værdikæden fra udvinding af mineraler til færdige produkter, og som inkluderer alle interessenter inden og uden for EU, skriver Departementet for Råstoffer.

- Naalakkersuisut prioriterer mineindustrien højt. Der ønskes udvikling af erhvervet for at differentiere Grønlands økonomi til gavn for befolkningen. Departementet for Råstoffers medlemskab af Den Europæiske Råstofalliance udgør ét af flere initiativer til at nå målsætningerne på råstofområdet, siger Naalakkersuisoq for Råstoffer, Naaja Nathanielsen.

Råstofalliancen blev lanceret sammen med Europa-Kommissionens liste over 30 kritiske råstoffer, hvoraf hovedparten findes i Grønland med varierende grad af dokumentation og sandsynlighed for kommerciel udnyttelse.

Naalakkersuisut vil blandt andet bruge medlemskabet på at informere investorerne om råstofmuligheder i landet.

- Jeg ser derfor frem til, at Departementet for Råstoffer påbegynder samarbejdet med de øvrige medlemmer af Den Europæiske Råstofalliance og afsøger de muligheder, det kan give Grønland, siger Naaja Nathanielsen.