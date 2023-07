Grønland – hvor livet begynder

Redaktionen Torsdag, 13. juli 2023 - 13:15

Udgangspunktet er Nuuk. Det var her hendes barnevogn stod. Her i Grønlands hovedstad tog hun de første vaklende skridt. Sådan begynder historien om Ivalo Frank, som bringes i denne uges AG.

Siden flyttede hun væk og blev filminstruktør. Ivalo Frank er moderne nomade. Eller ”traveller”, rejsende, som hun selv kalder det.

- Hvis jeg er et sted i mere end halvandet år, begynder det at krible. Så vil jeg flytte, fortæller hun.

Gennem sit 48-årige liv har hun nærmest været på evig rejse. Grønland, Danmark, Sverige, Paraguay, Tyskland, England er nogle af de lande, hvor hun har boet.

Hvis Ivalo Frank overhovedet har en plet, som kan kaldes hendes hjem, må det blive Berlin. Her har hun holdt ud i 17 år – selvom det har kriblet. Det er i Tysklands hovedstad – byen med den voldsomme historie og det vibrerende kunstliv - hun føler sig hjemme.

- Jeg bliver ved med at være forelsket i Berlin. Det er som et kærlighedsforhold. Jeg har aldrig følt mig så meget i ét med en by. Berlin er en by i opbrud så mange gange i historien – som mit eget liv. Jeg føler mig hjemme der, fortæller hun med lys i øjnene og tilføjer, at samhørigheden med Grønland også er stor.

I Grønland mærker hun den store frihed. Her ånder hun frit.

Læs meget mere om Ivalo Frank i denne uges AG. Få adgang her: