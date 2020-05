Grønland køber 5.000 covid-19 testsæt

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 14. maj 2020 - 08:48

Indkøbet af de 5.000 testsæt er sket med assistance fra det amerikanske udenrigsministerium og den amerikanske ambassade i København, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Det er en god nyhed, at vi i Grønland nu snart har 5.000 COVID-19-tests til rådighed. De nye testsæt, giver os mulighed for nemmere og hurtigere testning, siger landslæge, Henrik L. Hansen i en pressemeddelelse.

Lettere at bruge

Sidste måned blev et testcenter etableret i Nuuk, så det blev muligt at analysere testene hjemme i stedet for at sende dem til Danmark.

Selvstyret oplyser, at det ikke var planlagt at lade testcentret køre i mere end en måned, da det er dyrt i drift. Blandt andet på grund af de udefrakommende eksperter, som Grønland har brug for, så testcentret kan køre.

De nye 5.000 testsæt kan anvendes af ansatte i sundhedsvæsenet, også får man hurtigere svar på prøverne.

Turberkuloseudstyr kan bruges

- De nye test er særligt anvendelige, da de kan analyseres i det testapparat, vi allerede har i Nuuk, som hovedsagelig anvendes til undersøgelse for tuberkulose. Derudover er testmetoden mere simpel, end den vi bruger lige nu, og man vil modtage svar på prøven allerede inden for en time, siger Henrik L. Hansen.

Novo Nordisk Fonden har doneret 2,8 millioner kroner til brug for test af COVID-19 i Grønland, og det er fra denne pulje penge, der er allokeret midler til betaling af de 5.000 testsæt. Første del af testene er netop ankommet til Nuuk og er lige taget i brug.

Der er indtil nu foretaget 1.520 COVID-19-tests i Grønland.