Grønland i Tivoli: Tilfredshed trods regn

Jesper Hansen Onsdag, 31. juli 2019 - 16:55

Det startede med regn, så kom solen et kort øjeblik - og til aften kom regnen igen. Sådan lyder status efter den første dag af Grønland i Tivoli. Og det kan mærkes på omsætningen.

Blandt de handlende var det onsdag aften tydeligt, at regn og dårligt vejr havde sat sig i bundlinien, men alligevel var stemningen god - og der blev tid til at hilse på gamle venner.

- Det går ikke så stærkt som sidste år, hvor solen skinnede, lød det samstemmende fra de mange grønlandske virksomheder, der har en salgsbod på dette års Grønland i Tivoli.

Silamiut trykkede den af på plænens store scene i en af pauserne mellem bygerne. Jesper Hansen

Det dårlige vejr i København onsdag forstyrrer heller ikke nattesøvnen hos koordinator Jaob Søvndahl Skovaa, der i år debutterer som chef for det store arrangement.

- Folk hygger sig, og programmet er blevet afviklet efter planen, så vi er tilfredse, oplyser Jakob Søvndahl Skovaa.

Grønland i Tivoli samler grønlændere fra alle egne. Her har Hans Otto, Gitte, Anthonia og Helena fundet sammen på plænen. Hans Otto og Anthonia bor i Brønderslev, og Gitte og Helena bor i København. Jesper Hansen

- Det eneste problem vi har haft, er Akunnerit-forestillingen, som skulle have kørt to gange. Her var vi nødt til at aflyse den første af forestillingerne, da noget af grejet ikke var nået frem, men det er i orden nu, så den anden forestilling onsdag og de to forestillinger torsdag kører efter planen.