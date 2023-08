Grønland i Tivoli fik en prominent gæst: Se billeder fra 1. august

Efter to sange med Agga Dam i front, slog koret ud i fødselsdagssang for Agga, som fejres for sit 40 års jubileum i branchen

Merete Lindstrøm Onsdag, 02. august 2023 - 11:47

Tirsdag aften havde Grønland i Tivoli annonceret med en ”happening” som ikke var beskrevet i programmet. Derfor stod mange forventningsfulde gæster kort før 18 og ventede på at se, hvad det var.

Det viste sig at være den folkekære Agga Dam, der havde taget turen til TivoliFor at være “lykkensgudinde” under præmietrækningen.

Bagefter sang hun to af sine største hits Kipilerpunga og Naasut, hvor bandet Tulleriit spillede og koret Inngeratsiler var kor for hende.

Efter to sange med Agga Dam i front, slog koret ud i fødselsdagssang for Agga, som fejres for sit 40 års jubileum i branchen. Hele plænen og alle der kunne høre sangen på de omkringliggende stier istemte.

Dagen begyndte roligt med masser af aktiviteter for store og små med børnetaeater og sang, besøg af Rasmus Klump, duoen Inuanima og Tasiilaqs dygtige kor Inngeratsiler med Trommedans.

Stor hæder til 15-årig hundeslædefører

Og så blev vinderen af Avannaata Qimussersua 2023 den kun 15-årige Milan Mathæussen fra Ilulissat modtaget til kæmpe bifald. Han blev hævet op på scenen på sin/en slæde båret af stærke mænd frem på scenen og blev modtaget som en ægte helt og hyldet for sin præstation som den yngste vinder af Avannaata Qimussersua nogensinde.

Siissisoq sluttede to skønne dage i Tivoli af med et brag foran en godt besøgt plæne på trods af de fortsatte regnbyger.