Grønland i storpolitisk tv-drama

- Fiktion beskæftiger sig ikke med mellemniveauer. Det er op på den store klinge, så pointerne trækkes knivskarpt op. Men jeg håber, at serien vil udtrykke en realisme fra virkelighedens landskab, uanset historien er sat på spidsen, siger Adam Price, manuskriptforfatter til den næste omgang Borgen, som er optaget i blandt andet Ilulissat og Nuuk.

Det skriver avisen AG.

Grønland er seriens absolutte omdrejningspunkt. Historien sættes i gang, da et fund i den grønlandske undergrund skaber splittelse mellem Danmark og Grønland samt vækker stormagternes interesse med USA i førertrøjen.

Med andre ord et geopolitisk drama med Grønland som den fysiske ramme for et storpolitisk drama. Ikke ulig virkelighedens verden. Samtidig historien om et oprindeligt folks drøm om at blive mest mulig herre i eget hus og vanskelige navigationsmuligheder, når magtfulde kræfter er på spil.

En scene, der sætter spot på det komplicerede forhold mellem Grønland og Danmark, mellem tidligere kolonimagt og koloni. Genkendelsen er umiskendelig. Lad os et øjeblik gå på et kort strejftogt i historien.

Et B-52 bombefly, der i nattemørket styrter ned på havisen ud for Thule Air Base i 1968 med fire brintbomber, som der officielt ikke burde have været ombord. En hemmelig aftale, der giver USA ret til at opbevare atomvåben i Grønland. Kauffmanns forsvarsaftale under 2. Verdenskrig, der principielt sikrer, at USA i al evighed kan blive militært i Grønland, da aftalen ikke kan opsiges uden amerikansk accept. En aftale, som efter krigen blev bekræftet af den danske regering og først mange år efter forsynet med en grønlandsk underskrift. En radar, der udbygges på Thule Air Base, for at forbedre mulighederne for at nedskyde fjendtlige missiler på vej mod USA. En opgradering, Kina og Rusland kritiserer for at kunne tilskynde til et nyt atomvåbenkapløb.

