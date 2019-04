Grønland i rødt på det globale termometer

Søren Rasmussen Lørdag, 20. april 2019 - 16:22

- Det har været usædvanligt varmt i Grønland på det seneste, og isen smelter en måned tidligere.

Det er overskriften i det ansete amerikanske dagblad Washington Post, hvor klimaforskere slår alarm over temperaturer flere steder i Arktis, der er ekstreme for årstiden. Afvigelsen er størst på indlandsisen i Grønland, hvor temperaturerne de seneste døgn har ligget markant over det normale for årstiden.

Den første afsmeltning fra indlandsisen blev i år registreret den 7. april, mens det normalt først sker i maj, oplyser Marco Tedesco til Washington Post. Han er professor i atmosfærisk videnskab på Columbia University.

Sydøstgrønland ”Ground Zero”

Hans forskergruppe på universitetet fokuserer på Sydøstgrønland som ”ground zero” for den tidlige afsmeltning. I år har temperaturerne været helt op til 20 grader celcius over normalen. Den 2. april steg temperaturen fra -24 grader celcius til +5, dykkede derefter kortvarigt og har den seneste uger ligget på få plusgrader.

En computergenereret grafik af luftfugtighed og nedbør illustrerer jetstrømmen, der fører varm og fugtig luft fra Caribien til Sydøstgrønland. ClimateReanalyser.org

Den for årstiden usædvanlige opvarmning over indlandsisen stammer fra en subtropisk jetstrøm, der bærer varm, fugtigt luft fra Caribien ind over det sydøstlige Grønland. Til Washington Post forklarer Jennifer Francis, seniorforsker ved Woods Hole Research Center i Falmouth, Massachusetts, at denne jetstrøm forstærkes af fraværet af isdække på dele af det arktiske ocean.

Isdækket skrumper

Fremover forventes disse vejrmønstre at optræde mere hyppigt. ”Det arktiske isdække fortsætter med at skrumpe, og temperaturerne stiger”, forklarer hun til avisen.

For at føje spot til skade har skydækket været svagt over indlandsisen de seneste uger. ”Indstrålingen fra solen nåede værdier svarende til dem, vi observerede i august sidste år, "fremhæver Marco Tedesco fra Colombia University.

Alaskas floder bryder op

Resultatet er yderligere opvarmning. Der opstår en ond cirkel med såkaldt positiv feedback, som illustrerer hvor ustabilt - og delikat – det arktiske klima udvikler sig. Forskerne forudser, at isen vil blive yderligere svækket i løbet af sommeren, og jo mindre områder med is, jo mindre solstråling reflekteres bort fra jordkloden.

Ikke kun Grønland opvarmes tidligt i år. Vinteren har været usædvanlig mild flere steder på den nordlige halvkugle. I Alaska har isen allerede sluppet sit tag i flere floder, over en måned før sædvanligt.